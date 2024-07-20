В Центробанке России прогнозируют замедление роста реальных зарплат россиян в 2025 году
Темпы роста реальных заработных плат россиян замедлятся в 2,5 раза — с текущих 7,3% до 3%, прогнозируют аналитики Центробанка России. Основной причиной резкого роста зарплат в стране стала острая нехватка кадров: уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 2,6%.
На фоне высокой конкуренции за квалифицированные кадры компании из всех отраслей начали повышать жалование работникам. Однако сейчас бизнес уже не может продолжать увеличивать выплаты прежними темпами из-за дорогих кредитов, пояснили аналитики, сообщают Известия.
В начале июля стало известно, что почти треть россиян отметили рост своих трудовых доходов за последние три месяца. В 2023 году таких респондентов было 17%.
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