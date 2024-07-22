В бюджет России в 2024 году от налога на богатых может поступить 181 млрд рублей

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В бюджет России в 2024 году может поступить 181 млрд рублей, данные средства поступят от повышенной ставки налога на доходы физлиц для граждан с доходами от 5 млн рублей в год. Данную оценку дал Минфин России, ведомство также учло обновленный прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития.

Также, согласно данному прогнозу, реальные доходы населения вырастут на 5,2% в 2024 году. В Минфине отметили, что если посмотреть динамику прошлых лет, значимых отклонений по повышенной ставке НДФЛ не возникает, сообщают «Ведомости».

В конце июня вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов также выступил с предложением о введении в России налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 20% для тех, чей доход составляет более 25 млн рублей в год.

Разиль Самигуллин