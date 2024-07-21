В России ожидается рост производства модульных домов

Фото: Галия Шакирова

В России в 2023 году производство модульных домов возросло на 15% по сравнению с 2022 годом. В 2024 году ожидается прирост еще на 20%.

— Во-первых, они строятся значительно быстрее традиционных — дом площадью 100 кв. м можно возвести всего за несколько дней. Во-вторых, такие постройки обходятся дешевле, поскольку для производства модуля требуется меньше строительных материалов, чем для капитального строительства. Сборка осуществляется на производстве, что также сокращает расходы на персонал. В-третьих, модульные дома легко адаптируются под индивидуальные потребности заказчиков — можно создать различные планировки и дополнить дом необходимыми функциями. И, наконец, тренд на экологичность — при строительстве применяются современные материалы и технологии, что делает эти дома более экологичными, — сообщил основатель и генеральный директор компании OX Smart City Роман Окс в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по его словам, фиксируется высокий спрос на каркасные дома и деревянные дома из клееного бруса.

— Что касается стоимости, согласно прогнозам, в 2025 году цены на модульные дома могут слегка возрасти. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, с удорожанием строительных материалов и ростом затрат на энергию. Во-вторых, с повышенным спросом на высокотехнологичные и экологичные решения, — резюмировал Окс.



Напомним, почти на 30% меньше сделок провели татарстанцы на рынке вторичного жилья в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество заключенных договоров купли-продажи в этом сегменте снизилось с 9 до 6,5 тысячи. Вместе с тем за первые 5 месяцев текущего года жители республики побили рекорд по выкупу земельных участков.

Елизавета Пуншева