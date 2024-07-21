Вячеслав Володин прибудет в Алжир с официальным визитом

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин прибудет в Алжир с официальным визитом в понедельник.

Национальное народное собрание Алжира подчеркнуло, что визит должен способствовать дальнейшему укреплению отношений страны с Россией. Также отмечается, что Володин проведет переговоры с председателями обеих палат парламента страны по вопросам межпарламентского сотрудничества.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о взаимном признании образования, квалификаций, аттестатов, дипломов и ученых степеней между Россией и Алжиром. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Елизавета Пуншева