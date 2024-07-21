Вячеслав Володин прибудет в Алжир с официальным визитом
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин прибудет в Алжир с официальным визитом в понедельник.
Национальное народное собрание Алжира подчеркнуло, что визит должен способствовать дальнейшему укреплению отношений страны с Россией. Также отмечается, что Володин проведет переговоры с председателями обеих палат парламента страны по вопросам межпарламентского сотрудничества.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о взаимном признании образования, квалификаций, аттестатов, дипломов и ученых степеней между Россией и Алжиром. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.