Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР
Пресс-служба Минобороны России сообщила об освобождении населенного пункта Юрьевка, расположенного в Донецкой Народной Республике.
Напомним, 14 июля группировка войск «Восток» успешно провела операцию по освобождению населенного пункта Урожайное на территории ДНР. В данный момент проводится зачистка территории и ее разминирование.
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