Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не менял планы и намерен приехать в Казань на саммит БРИКС.
— У меня очень простой ответ: да, [он приедет], — отметил политик в беседе с ТАСС.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22—24 октября.
Напомним, в этом году в Казани строят и ремонтируют 35,5 км инженерных коммуникаций, и больше половины объема работы уже позади. Коммунальные службы стремятся успеть обновить сети к саммиту БРИКС в октябре.
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