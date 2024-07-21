Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не менял планы и намерен приехать в Казань на саммит БРИКС.

— У меня очень простой ответ: да, [он приедет], — отметил политик в беседе с ТАСС.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22—24 октября.

Напомним, в этом году в Казани строят и ремонтируют 35,5 км инженерных коммуникаций, и больше половины объема работы уже позади. Коммунальные службы стремятся успеть обновить сети к саммиту БРИКС в октябре.

Елизавета Пуншева