План по строительству жилья в Татарстане выполнен на 80%

Фото: Максим Платонов

На совещании в Доме правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин сообщил о ходе выполнения плана по строительству жилых домов. По его словам, на 20 июля план выполнен на 80%: введено 2 млн 518 тыс. кв. м.

Министр также рассказал о темпах строительства по различным направлениям. Так, по линии коммерческого строительства сдано 39% от запланированного объема — это 95 многоквартирных домов суммарной площадью 569 тысяч кв. метров. План по программе социальной ипотеки выполнен на 73%: из 56 домов, которые необходимо построить в этом году, сданы 28 общей площадью 118 тыс. кв. м. В индивидуальном жилищном строительстве годовой план выполнен на 121%: сдано 13 561 дом площадью 1 млн 831 тыс. кв. метров.

Марат Айзатуллин также сообщил о работе по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Например, для обеспечения жильем детей-сирот Госкомитет республики по закупкам объявил аукцион на право заключения контракта по приобретению 81 помещения. Из 84 молодых семей, включенных в программу текущего года, субсидии использовали 59 семей, остальные продолжают подбор квартир на рынке жилья.

В категории «Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей» из 28 сертификатов реализовано 6 на общую площадь 458 кв. м, по остальным семьям Госжилфонд Татарстана ведет работу по подбору жилых помещений.

Кроме того, министр рассказал о выполнении ряда федеральных программ в жилищном строительстве. Так, выполнение федеральной программы «Жилье» составляет 28%, госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» — 45%.

Стоит подчеркнуть, что капитальный ремонт шести казанских школ выполнен более чем на 40%. В учебных заведениях к 1 сентября обновят инженерные коммуникации зданий, фасады, фундамент, также планируется благоустройство территорий.

Разиль Самигуллин