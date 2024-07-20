В Казани на нескольких улицах ограничат движение транспорта из-за проведения крестного хода

Фото: Максим Платонов

В Казани на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Данные меры приняты из-за проведения мероприятия по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери.

Так, с 20 часов 20 июля до 9.30 21 июля будет закрыта дорога на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной по улице Миславского, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 7 часов 21 июля перекроют проезжую часть и парковку транспорта на следующих участках:

съезд с площади Первого Мая, от улицы Кремлевской до улицы Профсоюзной;

съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина;

съезд с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу;

улицу Батурина, от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского;

улицу Баумана, от улицы Профсоюзной до улицы Батурина;

улицу Карла Маркса, от улицы Лобачевского до улицы Батурина;

улицу Кремлевскую, от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;

улицу Миславского, от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского;

улицу Профсоюзную, от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия;

улицу Япеева, от улицы Дзержинского до улицы Большой Красной (при необходимости). По мере прохождения крестного хода движение будет открываться.

21 июля с 7.00 до 9.30 закроют проезжую часть и парковку на участке от улицы Япеева до улицы Батурина по улице Большой Красной.

Напомним, с 22 июля по 12 сентября в Казани будет частично перекрыто движение по улице Васильченко. Это связано с размещением трасс электрокабеля и кабеля связи, сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Разиль Самигуллин