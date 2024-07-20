В Казани на нескольких улицах ограничат движение транспорта из-за проведения крестного хода
В Казани на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Данные меры приняты из-за проведения мероприятия по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери.
Так, с 20 часов 20 июля до 9.30 21 июля будет закрыта дорога на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной по улице Миславского, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 7 часов 21 июля перекроют проезжую часть и парковку транспорта на следующих участках:
- съезд с площади Первого Мая, от улицы Кремлевской до улицы Профсоюзной;
- съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина;
- съезд с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу;
- улицу Батурина, от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского;
- улицу Баумана, от улицы Профсоюзной до улицы Батурина;
- улицу Карла Маркса, от улицы Лобачевского до улицы Батурина;
- улицу Кремлевскую, от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;
- улицу Миславского, от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского;
- улицу Профсоюзную, от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия;
- улицу Япеева, от улицы Дзержинского до улицы Большой Красной (при необходимости). По мере прохождения крестного хода движение будет открываться.
21 июля с 7.00 до 9.30 закроют проезжую часть и парковку на участке от улицы Япеева до улицы Батурина по улице Большой Красной.
Напомним, с 22 июля по 12 сентября в Казани будет частично перекрыто движение по улице Васильченко. Это связано с размещением трасс электрокабеля и кабеля связи, сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.
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