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В Казани до 12 сентября ограничат движение транспорта по улице Васильченко

11:24, 19.07.2024
В Казани до 12 сентября ограничат движение транспорта по улице Васильченко
Фото: Реальное время

С 22 июля по 12 сентября в Казани будет частично перекрыто движение по улице Васильченко. Это связано с размещением трасс электрокабеля и кабеля связи, сообщает комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Проезжая часть будет перекрыта на следующих участках:

  • по улицам Васильченко и Гагарина в районе здания №2л по ул. Васильченко;
  • вблизи стадиона «Тасма» по ул. Васильченко;
  • в районе здания №1а по ул. Васильченко.

Напомним, в Казани на нескольких улицах Авиастроительного района ограничат движение транспорта. С 23 июля по 15 октября будет перекрыта дорога на улице Дементьева. Проезд будет невозможен на участке напротив здания №2г на улице Дементьева до улицы Тэцевской.

Рената Валеева

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