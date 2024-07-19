Обманутые туристы требуют справедливости: в Казани расследуют дело о мошенничестве в сфере туризма

В Казани разгорается скандал вокруг агентства «Адриатика», которое не выполнило свои обязательства перед клиентами. Несколько туристов сообщили, что они оплатили поездки за границу через агентство, но так и не получили обещанные услуги.

Среди пострадавших — семья из Казани, которая планировала поездку в Турцию. Они заплатили 292 тыс. рублей, но за 2 часа до вылета выяснилось, что их имена не были внесены в списки пассажиров, а отель не был забронирован, сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Еще один пострадавший планировал отпуск в Дубае с женой. Он заплатил агентству 220 тыс. рублей за путевки, но директор «Адриатики» пропала, и деньги не были возвращены.

Еще один пострадавший также столкнулся с проблемами при попытке отправить дочь и маму в Турцию. Он заплатил агентству 232 тыс. рублей, но билеты так и не получил. В общей сложности, ущерб от действий агентства оценивается в сумму более чем 3 млн рублей.

Туристы утверждают, что деньги за путевки отправлялись на банковские карты людей, реквизиты которых им предоставляли в агентстве. Сейчас некоторые из них уже обратились к юристу и начали сбор документов для подачи заявления в полицию. Кроме того, готовится коллективный иск в суд.

Ассоциация туристических агентств напоминает о важности ответственного подхода к выбору туроператоров и турагентов. Необходимо обращать внимание на отзывы, опыт работы и документы компании. Только так можно избежать неприятных ситуаций во время отпуска.

Разиль Самигуллин