Минэкологии выявило причину превышения концентрации сероводорода в Казани

Фото: Максим Платонов

С конца прошлой недели в Зеленодольском районе и в Казани были зафиксированы превышения допустимой концентрации сероводорода. В селе Осиново и на проспекте И. Шакирова показатели были превышены в ночное время суток.



Инспекторы Минэкологии обследовали территорию рядом с автоматическими станциями и выявили источник загрязнения атмосферного воздуха сероводородом. Им оказалась неработающая система канализации с переливом канализационных стоков на рельеф местности. Общая площадь загрязнения составила 569 кв. м.

Специалисты отобрали пробы почвы и сточной воды для проведения химического анализа и определения степени загрязнения. Результаты показали превышение по хлоридам в 1,1 раза, аммонию иона в 18,6 раза, азоту нитритному в 8,6 раза и нефтепродуктам в 4,8 раза.

Превышения по сероводороду в воздухе также были подтверждены с помощью передвижной экологической лаборатории. К примеру, 15 июля инспекторы определили превышение в 11,75 раза. Эти данные подтверждают информацию со станции контроля за чистотой воздуха.

Правообладателем существующих сооружений канализации является муниципальное образование «Осиновское сельское поселение». Министерство направило в адрес Исполком Зеленодольского района предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и претензию на устранение нарушений природоохранного законодательства путем разработки проекта и проведения рекультивации земель.

Стоит подчеркнуть, что в конце прошлого месяца на севере Казани вновь были зафиксированы превышение ПДК загрязнителей в атмосферном воздухе. Данные были зафиксированы автоматическими станциями контроля загрязнений.

Разиль Самигуллин