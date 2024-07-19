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Суд ООН назвал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий

17:14, 19.07.2024

Суд ООН назвал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий. В организации также отметили, что поселенческая деятельность страны нарушает международное право, сообщает РИА «Новости».

В начале июля представители ХАМАС и Египта сообщили о предварительном одобрении соглашения о поэтапном прекращении огня в секторе Газа.

Ожидается, что в течение шестинедельного периода представители ХАМАС и Израиля продолжат переговоры об условиях второго этапа соглашения.

Разиль Самигуллин

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