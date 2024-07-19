Суд ООН назвал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий
Суд ООН назвал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий. В организации также отметили, что поселенческая деятельность страны нарушает международное право, сообщает РИА «Новости».
В начале июля представители ХАМАС и Египта сообщили о предварительном одобрении соглашения о поэтапном прекращении огня в секторе Газа.
Ожидается, что в течение шестинедельного периода представители ХАМАС и Израиля продолжат переговоры об условиях второго этапа соглашения.
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