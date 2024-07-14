Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Урожайное в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Министерство обороны России сообщило, что группировка войск «Восток» успешно провела операцию по освобождению населенного пункта Урожайное на территории ДНР. В данный момент проводится зачистка территории и ее разминирование.





Напомним, подразделения группировки войск «Центр» в ходе боевых действий в ДНР заняли более выгодные рубежи и взяли под контроль населенный пункт Восход.