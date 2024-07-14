Новости

14:43 МСК Все новости
Новости раздела

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Урожайное в ДНР

13:45, 14.07.2024
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Урожайное в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Министерство обороны России сообщило, что группировка войск «Восток» успешно провела операцию по освобождению населенного пункта Урожайное на территории ДНР. В данный момент проводится зачистка территории и ее разминирование.

Напомним, подразделения группировки войск «Центр» в ходе боевых действий в ДНР заняли более выгодные рубежи и взяли под контроль населенный пункт Восход.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Новости партнеров

Читайте также