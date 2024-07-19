Роскачество выявило опасные вещества в детских подгузниках

Фото: Роман Хасаев

Детские подгузники некоторых марок не прошли проверку Роскачества. В них нашли посторонние вещества и другие проблемы, об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе исследования проверили 21 торговую марку детских подгузников. В одной из них были обнаружены дрожжи плесневые грибы. По мнению экспертов, эти микроорганизмы могли попасть в продукцию на этапе производства, упаковки или хранения. Также исследователи обнаружили массовое нарушение pH в подгузниках.

В Роскачестве сообщили, что производители марок, в продукции которых были обнаружены нарушения, уже приступили к корректирующим мероприятиям.

Напомним, в России разработали ГОСТ на игрушки, который впервые даст определение всем типам этой продукции.

Дарья Пузикова