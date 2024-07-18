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Ак Барс Банк запустил исламский эквайринг для бизнеса

14:06, 18.07.2024

Компании и индивидуальные предприниматели теперь могут принимать безналичные платежи по карте или QR-коду СБП в торговых точках по исламским стандартам. Ак Барс Банк предлагает бизнесу исламский торговый эквайринг.

Новый финансовый продукт соответствует нормам шариата, разработан совместно с Российским центром исламской экономики и финансов при Российском исламском институте и одобрен Советом улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Банк предоставляет исламский эквайринг компаниям, деятельность которых не противоречит нормам шариата. Для подключения услуги достаточно бесплатно открыть исламский расчетный счет в Ак Барс Банке, на который будут поступать платежи. Средства зачисляются в этот же день без дополнительной комиссии и увеличения ставки по эквайрингу.

При подключении исламского эквайринга банк бесплатно выдает и устанавливает терминал. Требование к ежемесячному минимальному обороту по терминалу отсутствует, что экономит расходы бизнеса.

Оставить заявку на подключение исламского эквайринга можно по ссылке.

«Ак Барс Банк продолжает расширять линейку исламских бизнес-продуктов, чтобы наши клиенты могли пользоваться передовыми финансовыми решениями и при этом соблюдать религиозные предписания. Сегодня мы предоставляем комплекс услуг для запуска и развития бизнеса в соответствии с нормами шариата — от расчетного счета и корпоративной карты с халяльным кешбэком до исламского факторинга и проектного финансирования», — прокомментировал начальник транзакционного бизнеса Ак Барс Банка Ильдар Абдуллин.

Напомним, 20 сентября 2023 года Ак Барс Банк стал одним из первых участников эксперимента по партнерскому финансированию в сфере исламского банкинга.

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