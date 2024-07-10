Из Казани начнут летать регулярные рейсы в Ташкент

Фото: Максим Платонов

Из Казани начнут летать регулярные рейсы в Ташкент. На авиасообщении полеты будут выполняться при помощи самолетов Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Рейсы начнут выполняться с 4 августа, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Полеты в Ташкент будут выполняться по воскресеньям. Отправка из столицы Татарстана будет осуществляться в 22.30, прибытие самолета в аэропорт Узбекистана запланировано на 3.55. В обратном направлении воздушные суда будут отправляться в понедельник в 4.55, самолет приземлиться в Казани в 6.30. Полет будет длиться более 3 часов.

Стоит напомнить, что с 1 апреля возобновились рейсы между Казанью и Актобе. Рейсы выполняются два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на современных самолетах канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 вместимостью от 76 до 86 человек.