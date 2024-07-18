Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова содействовать переговорам между Россией и Украиной. По его словам, Венгрия может предложить место для встречи, где обеим сторонам будут обеспечены равные условия, безопасность и шансы. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал председательство в ЕС с «мирной миссии». Он посетил Украину, Россию, Китай и саммит НАТО в Вашингтоне. Также Орбан обсуждал достижение мира на Украине с бывшим президентом США Дональдом Трампом и лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским соответственно.

В июле Орбан встретился с Путиным в Москве. Лидеры обменялись мнениями по мирному урегулированию на Украине. До этого Орбан посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Однако Киев предложение отклонил.

Президент России Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. Киев эту инициативу также отверг.

При этом Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по установлению мира на Украине, который планируется провести в ноябре.

Рената Валеева