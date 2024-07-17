В России идентификацию пользователей могут распространить и на мессенджеры

Фото: Мария Зверева

В России идентификацию пользователей могут распространить и на мессенджеры. Об этом сообщил глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он также добавил, что требования к мессенджерам должны быть такие же, как и к операторам связи. Поскольку голосовые соединения через различные приложения порой происходят чаще нежели чем по сотовой связи.

Стоит подчеркнуть, что 3 года назад Роскомнадзор счел избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах. Эти данные не надо будет вводить, даже если пользователь решит через информационную систему ведомства предоставить свое согласие на обработку персональных данных.