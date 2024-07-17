Вооруженный ножами мужчина попытался проникнуть в здание Зеленодольского суда
В Зеленодольский городской суд пытался проникнуть мужчина, вооруженный двумя ножами. Судебные приставы увидели это при помощи видеокамер и заблокировали центральный вход в здание.
— Сотрудники вышли к служебному входу и попытались поговорить с мужчиной. Тот отреагировал неадекватно и вновь попытался открыть дверь и попасть в здание суда. Приставы профессионально обезоружили гражданина и надели на него наручники, — уточняет пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану.
Судебные приставы составили административный протокол на задержанного, после чего передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Причина действий мужчины осталась неизвестной.
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