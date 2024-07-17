Больше половины российских работодателей искали сотрудников на подработку

Фото: Максим Платонов

Более половины (56%) российских работодателей хотя бы раз в жизни искали сотрудников на подработку или аутсорсинг. Чаще всего так поступали представители микро- (68%) и среднего бизнеса (59%).

Среди них 52% регулярно сталкиваются с трудностями при поиске таких сотрудников. Чаще всего с этим сталкивались представители крупного (60%) и микробизнеса (54%), сообщает «Газета.Ru».

Еще 32% работодателей сообщили, что сталкивались с проблемами иногда. Такой ответ был популярнее у среднего бизнеса. 16% никогда не сталкивались с трудностями при поиске работников. Среди них 22% представителей малого и 20% крупного бизнеса.

Самой распространенной проблемой для респондентов оказалось небольшое количество вакансий — 60% работодателей выбрали этот вариант. Еще 53% опрошенных отнесли к трудностям нерелевантные отклики, 42% — долгое закрытие вакансий, 22% — большое количество требований соискателей. Недостаточное количество площадок для размещения вакансий волнует 14% респондентов, а 13% отметили проблемы с оформлением и оплатой работы.

Напомним, большинство российских работодателей (69%) уверены, что присутствие начальника повышает эффективность работы сотрудников. Еще 6% респондентов считают, что присутствие начальства снижает эффективность, а 25% отметили, что это никак не влияет на сотрудников.

Елизавета Пуншева