Большинство российских работодателей уверены, что присутствие начальника повышает эффективность труда

Фото: Максим Платонов

Большинство российских работодателей (69%) уверены, что присутствие начальника повышает эффективность работы сотрудников. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий опрос.

Еще 6% респондентов считают, что присутствие начальства снижает эффективность, а 25% отметили, что это никак не влияет на сотрудников.

— Те, кто считает присутствие руководителя необходимым для улучшения работы, отметили контроль и помощь с его стороны (75%). 55% опрошенных думают, что так сотрудники смогут проконсультироваться по любому рабочему вопросу, — подчеркнули аналитики.

Также 36% работодателей выделили преимущество разговоров в неформальной обстановке для решения рабочих моментов, а 25% считают, что сотрудники могут показать руководителю свои профессиональные навыки и умения.

— Среди респондентов, уверенных в снижении эффективности работы при начальнике, 75% отметили создание видимой бурной деятельности сотрудниками, а 50% — чувство некоторого давления, — добавили эксперты.

Согласно исследованию, проведенному школой IT-профессий Skillfactory и маркетинговым агентством uForce, 37% казанцев испытывали профессиональное выгорание. При этом каждый второй респондент все еще находится в этом состоянии.