Лука Модрич продлил контракт с мадридским «Реалом»

Хорватский полузащитник Лука Модрич продлил контракт с мадридским «Реалом». Клуб и игрок подписали соглашение до 30 июня 2025 года. Футболист выступает за команду с 2012 года.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 46 матчах, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач, сообщает РИА «Новости». В настоящее время стоимость футболиста составляет €6 млн. Вместе с «Реалом» Лука Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, четыре раза — Суперкубок УЕФА и пять раз брал трофей клубного чемпионата мира. Со следующего года футболист станет капитаном «сливочных».

На прошедшем чемпионате Европы по футболу хорватская сборная набрала только два очка на групповом этапе и не смогла выйти в стадию плей‑офф. Команда Луки Модрича дважды сыграла вничью и проиграла будущим чемпионам со счетом 0:3.