Правительство РФ включило мельдоний в список запрещенных спортивных препаратов

Российский перечень запрещенных для использования в спорте препаратов приведен в соответствие с перечнем Всемирного антидопингового агентства (WADA). Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте кабинета министров.

В обновленный перечень включены мельдоний, андростерон, гормоны роста, гонадотропин, тимозин, триметазидин и другие препараты.

Отметим, что список WADA был утвержден исполкомом агентства 24 сентября 2017 года и вступил в силу 1 января 2018 года. Мельдоний внесли в список запрещенных препаратов 1 января 2016 года.

В 2018 году Спортивный арбитражный суд лишил российского керлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали Олимпиады в Пхенчхане. Спортсмен будет дисквалифицирован на два года.