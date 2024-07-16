В Казани на участках улицы Аэропортовской временно ограничат движение транспорта и пешеходов

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В Казани на участках улицы Аэропортовской временно ограничат движение транспорта и пешеходов. Эти меры будут введены из-за работ по теплоснабжению строящегося дома, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проезжая часть и тротуар по улице Аэропортовской в районе дома №7 по улице Шуртыгина будут закрыты с 8.00 3 августа до 18.00 4 августа.

В Казани также введут поэтапные ограничения движения транспорта в Авиастроительном районе города. Это связано со строительством кольцующего водопровода.