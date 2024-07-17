Карта Банка ЗЕНИТ вошла в топ-4 лучших дебетовых карт с кешбэком

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Дебетовая ЗЕНИТ Карта Банка ЗЕНИТ заняла 4-е место в рейтинге наиболее выгодных карт с кешбэком на все покупки в июле 2024 года по версии финансового портала «Выберу.ру». Всего в исследовании участвовало 100 финансовых организаций по активам.

При составлении рейтинга экспертами учитывались такие параметры, как размер начисления кешбэка и условия обмена бонусов на рубли, количество бонусных категорий, максимальный размер бонусов у партнеров банка, стоимость выпуска и обслуживания карты, начисление процентов на остаток по счету, а также дополнительные онлайн-сервисы. Особое внимание было уделено уровню надежности кредитной организации.

Дебетовая ЗЕНИТ Карта с бесплатным выпуском и обслуживанием* позволяет клиентам комфортно распоряжаться своими финансами и приумножать их. Программа лояльности Банка и специальные предложения от платежной системы «Мир» дают возможность получить кешбэк в рублях — до 50% за покупки по карте. Доступны переводы и оплата ЖКХ без комиссии. При активном использовании карты можно получить до 15,0% годовых с накопительным счетом.

Более подробная информация о преимуществах ЗЕНИТ Карты на сайте Банка ЗЕНИТ. Оформить заявку на выпуск карты можно в офисах банка, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке.

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