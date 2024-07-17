В Госдуме рассказали, как легализовать «народную тропу»

Фото: Максим Платонов

Председатель Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал «Известиям», как можно легализовать стихийно протоптанные пешеходные маршруты.

По словам депутата, в городах часто встречаются тропинки, которые горожане самостоятельно проложили для сокращения пути. Это связано с тем, что благоустройство не всегда учитывает потребности и привычки горожан. Однако «народные тропы» можно сделать частью городской инфраструктуры.

Для этого инициаторам нужно тщательно изучить вопрос: понять, насколько востребован этот путь, как часто им пользуются люди, есть ли альтернативные пути. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Полезно будет сделать фотографии тропы в разное время года, чтобы наглядно продемонстрировать ее популярность. Затем необходимо собрать информацию и подготовить обращение в соответствующие инстанции. В зависимости от того, кому принадлежит земля, это может быть муниципальное образование, комитет по благоустройству или управляющая компания.

Однако не всегда легализация «народной тропы» возможна. Существует ряд препятствий, которые могут помешать этому процессу. Например, если тропа проходит над коммуникациями, нарушает нормы безопасности или противоречит градостроительным планам. В таких случаях стоит рассмотреть альтернативные варианты улучшения пешеходной инфраструктуры, например, изменение существующих маршрутов или создание новых дорожек в удобных местах.

Напомним, аварийность на дорогах из-за плохого качества асфальта растет: за последние 7 лет число крупных ДТП по этой причине увеличилось вдвое. В связи с этим депутаты ЛДПР предлагают ужесточить наказание за некачественное содержание дорог.