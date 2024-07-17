Сегодня татарстанцев ожидает теплая малооблачная погода и до +30 градусов

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Сегодня в Татарстане прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +25 до +30 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-восточный 4—9 м/с, местами порывами до 13 м/с. В столице республики также не ожидается осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +28 до +30 градусов.

Напомним, что в Татарстане сейчас действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов. Оно продлится до 22 июля.