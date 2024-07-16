В США сенатор Роберт Менендес признан виновным по делу о коррупции

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Суд присяжных в США признал сенатора от Демократической партии Роберта Менендеса виновным по всем пунктам обвинения по делу о коррупции. Семидесятилетний Менендес обвинен по 16 пунктам, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование осуществлению правосудия и действия в качестве иностранного агента. Помимо сенатора, суд обвинил еще двух бизнесменов из Нью-Джерси, которые, как предполагается, участвовали в коррупционной схеме, сообщает «Интерфакс».

Максимальное наказание за каждый пункт обвинения — лишение свободы на срок до 20 лет. В целом Менендесу грозит до 222 лет тюремного заключения.

Жена сенатора Надин Менендес также фигурирует в этом деле, но суд отложил слушания в отношении нее на неопределенный срок после того, как у нее диагностировали рак груди. Она не признала себя виновной.

Сторона обвинения считает, что супруги Менендес получали наличные, золотые слитки и другие «подарки» в обмен на лоббирование интересов правительств Египта и Катара. В частности, как предполагают следователи, сенатор пообещал поспособствовать согласованию военных поставок и помощи Египту.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер призвал Менендеса покинуть пост после объявления вердикта. Он считает, что сенатору следует уйти в отставку, чтобы поступить правильно по отношению к своим избирателям, Сенату и стране. Ранее десятки сенаторов призывали Менендеса сложить полномочия из-за коррупционного скандала, однако он отказывался уходить из Сената.

Стоит подчеркнуть, что 15 июля суд в США прекратил уголовное преследование бывшего президента страны Дональда Трампа. Его обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами.