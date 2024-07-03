Задолжали 8 млн рублей: прокуратура добилась выплаты зарплат для работников компании из Иннополиса

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Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «Зенкар». Компания из Иннополиса занимается разработкой цифровой платформы для управления автосервисным бизнесом.

Как показала проверка, организация задолжала 41 сотруднику зарплату на общую сумму свыше 8 млн рублей.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес гендиректора предприятия представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования был рассмотрен, и задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

Напомним, 35 сотрудникам ООО «Фортресс-Д» в Альметьевском районе Татарстана не выплачивалась зарплата с декабря 2023 года по май 2024 года. Долг по оплате составил свыше 2,5 млн рублей.