В России могут появиться правила и ограничения при использовании сапбордов

Фото: Максим Платонов

В России могут появиться правила и ограничения при использовании сапбордов. Мнение о необходимости законодательного регулирования данного средства передвижения озвучил зампред Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. Необходимость ввода правил связана с тем, что граждане, управляющие сапбордами, создают риски и помехи для судоходства, речных судов, МЧС, водной полиции и транспортной инспекции.

— Число участников сапбординга становится все больше, они создают препятствия для судоходства. Уже назревает вопрос законодательного регулирования деятельности этого вида спорта. Я считаю, что необходимо установить определенные правила использования, ограничения, требования и после этого, возможно, будет необходимость установить административную ответственность за нарушение правил и ограничений, — добавил Рафаэль Марданшин.

Со схожей инициативой на прошлой неделе выступило МЧС России. Так, ведомство предложило установить штрафы для сапсерферов. Инициаторы данного нововведения отмечают, что арендаторы сапбордов не инструктируют людей, вследствие этого сапсерферы порой мешают спасателям на воде.