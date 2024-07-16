В Госдуме предложили дать льготы для благотворительных организаций

Фото: Дарья Пинегина

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроекты об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль для компаний, занимающихся бесплатной раздачей еды. 16 июля документы внесут в Госдуму, сообщает «Газета.ru».

Как говорится в пояснительной записке, действующее налоговое регулирование приводит к тому, что бесплатная раздача продуктов (фудшеринг) оказывается для бизнеса более затратной, чем утилизация. В то же время, если бы все выбрасываемые в России продукты передавались людям, это позволило бы прокормить примерно 30 млн человек.

Поэтому депутаты предлагают отменить НДС и налог на прибыль для тех компаний, которые отдают продукты на благотворительность. Также они считают необходимым увеличить с 1 до 5% лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль.

В начале мая в Казани состоялась благотворительная акция «Обнимающий маркет» — она прошла у мастерской на бульваре «Ак чәчәкләр». Участникам представилась возможность приобрести одежду, аксессуары, предметы декора и книги.