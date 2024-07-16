«Вину признаю частично»: в суде Казани огласили обвинение племяннику Вагиза Мингазова

Фото: Ирина Плотникова

В Вахитовском суде Казани сегодня завершили оглашение обвинения 35-летнему бенефициару молочной компании «Юником» Нурсилю Хусаенову, который также является племянником бывшего главы холдинга «ВАМИН». «Вину признаю частично», — сообщил на заседании обвиняемый. Об этом сообщает из суда журналист «Реального времени»



Из 10 эпизодов «сырного» дела до суда дошли только два. В данный момент Хусаенову предъявляют незаконную валютную операцию с использованием подложных документов с выводом двум контрагентам в Республику Беларусь 50,6 млн рублей в 2021 году (п. а ч.2 ст. 193.1 УК РФ). Эта сумма для данного преступления считается крупным размером, до особо крупного не хватило еще 15 млн рублей. Максимальная санкция за вменяемое преступление — 5 лет лишения свободы.

По второму из оставшихся эпизодов Хусаенову грозит до 6 лет. Его обвиняют в мошенничестве всего на 31 тысячу рублей, но с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, в 2021—2022 годах обвиняемый занимался производством фальсифицированных молочных продуктов из растительных жиров в подконтрольных ему компаниях, после чего такой «товар» в фальсифицированной упаковке поставлялся под видом сертифицированной продукции в разные регионы России.



Сегодня подсудимый не стал пояснять, что именно он признает и не признает, обещая детально раскрыть свою позицию в ходе допроса. По данным источников «Реального времени», в ходе следствия Хусаенов полностью отрицал претензии в фиктивности валютных контрактов, а вот историю с молочкой отчасти признавал, но предлагал квалифицировать ее не как мошенничество.

Дело расследовалось с 2022 года. На задержание сотрудники СК и БЭП МВД пошли в в октябре 2023-го. По решению суда племянник Мингазова оказался в СИЗО, однако позже эту меру пресечения заменили домашним арестом. Свою роль сыграло и сокращение числа предъявленных обвинений, и тот факт, что Российская федерация отказала силовикам Беларуси в выдаче Нурсиля Хусаенова.