Фигуристка Александра Трусова возобновит спортивную карьеру

Фото: Динар Фатыхов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова вернулась в большой спорт, пишет РИА «Новости».

Контрольные прокаты пройдут 14—15 сентября в Санкт-Петербурге. Там можно будет увидеть первые программы фигуристки после возвращения.

Плющенко также сообщил, что скоро состоится свадьба Александры Трусовой и ее партнера по фигурному катанию Макара Игнатова. Двукратный олимпийский чемпион выразил надежду, что спортсменка докажет возможность успешного возвращения в профессиональный спорт после перерыва.

Напомним, Камила Валиева впервые выступила в ледовых шоу Татьяны Навки после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.