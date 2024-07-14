Половина бюджетных мест в российских вузах в 2024/25 учебном году будет отдана инженерным специальностям

Фото: Динар Фатыхов

По данным Минобрнауки России, без учета Донбасса и Новороссии, почти половина всех бюджетных мест — 195 тысяч из 428 тысяч — в российских вузах будет распределена между абитуриентами, поступающими на программы бакалавриата и специалитета по направлениям «инженерное дело, технологии и технические науки».

Второе место по количеству бюджетных мест занимают будущие педагоги — для них предусмотрено 56,5 тысячи мест, что составляет 13% от общего числа.





Следующие по популярности направления — «науки об обществе», где на бакалавриат и специалитет выделено 45 тысяч мест (11%).

На математику и естественные науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки выделено примерно равное количество мест — по 34 тысячи (8%) и 31 тысяча (7%) соответственно.

Напомним, в Татарстане предусмотрено 16 705 бюджетных мест, что составляет 3,7% от общего числа. Больше всего бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета приходится на московские вузы — около 15%