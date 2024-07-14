Экипаж «КАМАЗ-мастера» — о победе на 10-м этапе «Шелкового пути»: «Много бугров, ям, приходилось «резать»

Фото: Реальное время

Экипаж «КАМАЗ-мастера» под руководством Эдуарда Николаева стал победителем десятого этапа ралли «Шелковый путь». Спецучасток длиной 308 км по маршруту Баянхонгор — Мандалгоби они преодолели первыми.



— Этап сегодня очень скоростной, но очень коварный и опасный. Было много промоин. Мы сегодня были очень осторожны, так как вчера была проблема с амортизатором. Сегодня марафон, нельзя было сломать машину, потому что будем обслуживаться только своими силами, — рассказал Николаев журналистам после финиша, передает РИА «Новости».

Андрей Каргинов согласился со своим партнером по команде.

— Быстрый, скоростной спецучасток, но очень сложный из-за езды на максимальной скорости. Очень много бугров, ям, приходилось «резать». Дождь усложняет видимость, приходится постоянно сохранять максимальную концентрацию. Машина в порядке, мы сделаем плановые осмотры, и завтра уже будет завершающий день — нужно выложиться на 100%, — рассказал Каргинов.



Завтра состоится завершающий день ралли.