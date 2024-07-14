В России за сутки потушили 124 природных пожара

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 124 лесных пожара на площади 38 676 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.

По состоянию на полночь воскресенья на территории страны активно тушили 382 лесных пожара на общей площади 942,4 тыс. га. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае — там действовало 155 пожаров на 610,5 тыс. га.



Отметим, режим ЧС введен в восьми субъектах России: на всей территории Амурской области, Якутии, Бурятии, Забайкальского, Красноярского краев, в Бодайбинском муниципальном районе Иркутской области, в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе Хабаровского края, в Каа-Хемском муниципальном районе Республики Тыва.

