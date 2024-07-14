АвтоВАЗ начнет выпуск автомобилей Lada Niva с подушками безопасности в IV квартале 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

В IV квартале 2024 года АвтоВАЗ начнет выпуск семейства автомобилей Lada Niva, оснащенных подушками безопасности, сообщил ТАСС официальный представитель компании. По его словам, на модели Niva Legend подушка безопасности будет только у водителя, а на модели Niva Travel — у водителя и переднего пассажира.

Также в конце осени компания запустит производство полнофункциональных версий Granta с дополнительным оборудованием и модели Lada Niva Sport на базе Niva Legend. А в III квартале стартует выпуск новой модели Lada Aura, электромобиля Lada e-Largus и полнофункциональных версий Lada Vesta, в том числе с российской системой ESP.

Представитель компании добавил, что в конце осени планируется выпустить первый миллионный автомобиль в новейшей истории АвтоВАЗа после ухода иностранного партнера.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ продемонстрировал свою новую разработку — седан Lada Iskra. Эта модель займет место в линейке между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.