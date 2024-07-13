Российские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по биологии
Министерство просвещения России сообщило, что российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде по биологии.
Олимпиада проходила в Казахстане, в ней участвовали 300 школьников из 81 страны, включая Беларусь, Китай, ОАЭ, Венгрию, Сирию, Францию, Индию и другие.
Как отметил министр просвещения страны Сергей Кравцов, сегодня большое внимание уделяется изучению естественных наук, и участие в олимпиадном движении — важная часть профориентационной работы в школе.
В состав сборной России вошли победители Всероссийской олимпиады школьников по биологии 2023/24 учебного года. Руководителем команды стала доцент биологического факультета МГУ имени Ломоносова Галина Белякова.
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