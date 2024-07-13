Казань стала победителем всероссийского голосования «Лето PREMIER»

Казань одержала победу в конкурсе на звание одного из флагманских городов фестиваля «Лето PREMIER», опередив Екатеринбург с небольшим перевесом. По результатам голосования тысяч россиян, в пятерку лидеров также вошли Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж.

Фестиваль «Лето PREMIER» проводится по всей стране, и теперь финальные мероприятия состоятся в Казани. Организаторы планируют провести его в необычных локациях: от крыш зданий и заброшенных особняков до подземных парковок и заповедников. На фестивале буду бесплатные показы кинохитов и новинок, интеллектуальные игры, кавер-шоу, а также живые и онлайн-встречи с артистами популярных сериалов.



Екатерина Петрова