За минувшие сутки в Казани задержали 6 пьяных водителей
За минувшие сутки в Казани поступило 170 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Казани.
В трех случаях есть пострадавшие: наезд на велосипедиста, падение пассажира в автобусе и столкновение.
Сотрудники ГАИ задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения и трех водителей без права управления транспортным средством. Кроме того, по подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставлены семь граждан.
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