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За минувшие сутки в Казани задержали 6 пьяных водителей

08:17, 13.07.2024
За минувшие сутки в Казани задержали 6 пьяных водителей
Фото: Динар Фатыхов

За минувшие сутки в Казани поступило 170 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Казани.

В трех случаях есть пострадавшие: наезд на велосипедиста, падение пассажира в автобусе и столкновение.

Сотрудники ГАИ задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения и трех водителей без права управления транспортным средством. Кроме того, по подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставлены семь граждан.

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