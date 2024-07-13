За минувшие сутки в Казани задержали 6 пьяных водителей

Фото: Динар Фатыхов

За минувшие сутки в Казани поступило 170 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Казани.

В трех случаях есть пострадавшие: наезд на велосипедиста, падение пассажира в автобусе и столкновение.

Сотрудники ГАИ задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения и трех водителей без права управления транспортным средством. Кроме того, по подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставлены семь граждан.