Сегодня по Татарстану возможны дожди и грозы — температура поднимется до +26 градусов
Сегодня, 13 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами, в основном в восточных районах, кратковременный дождь и гроза.
Ветер северный 6—11 м/с, местами с порывами 15—18 м/с. Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов.
Напомним, в начале следующей недели температуры начнут повышаться и в дневные часы воздух снова прогреется от +25 до +30˚C.
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