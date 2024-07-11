В начале следующей недели в Татарстане установится жаркая погода от +25 до +30 градусов

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В настоящее время республика находится в северо-восточном циклоне, при прохождении атмосферных фронтов в течение дня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Сегодня максимальная температура воздуха днем составит от +25 до+30 градусов тепла.

Завтра в республике преимущественно в восточных районах местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами. В том числе ожидаются сильные северные ветра с порывами до 15—20 м/с. Днем максимальная температура воздуха составит от +21 до +26 градусов.

В субботу в восточных районах региона также ожидаются кратковременные дожди с грозами, сохранится северный ветер с порывами до 17 м/с. Днем температура воздуха прогреется от 21 до 26 градусов тепла.

В последний день недели погоду в республике будет формировать западный антициклон, ожидается спокойная погода, вероятность осадков небольшая. Максимальная температура воздуха днем составит от +23 до +28˚.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели из-за близости атмосферных фронтов местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температуры начнут повышаться, и в дневные часы воздух снова прогреется от +25 до +30˚.

Сегодня татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 11 и 12 июля. Так, непогода в республике установится вечером 11 июля и продлится до полудня 12 июля.