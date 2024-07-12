Рустам Минниханов и Сергей Цивилев посетили обновленный лицей №1 им. Тагирова в Альметьевске

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев посетили обновленный лицей №1 им. Тагирова в Альметьевске. Учебное заведение было реконструировано в прошлом году и рассчитано почти на одну тысячу учебных мест.

В рамках реконструкции в лицее появились новые учебные корпуса, спортивные сооружения с бассейном, а также была проведена работа по благоустройству территории заведения.

В лицее помещения объединены в кластеры, кабинеты и лаборатории разделены по профильным направлениям. В мастерских ученики могут выполнять работы по 3D-моделированию, робототехнике, кулинарии и другим направлениям.

К новому учебному году в Казани в микрорайоне М14 также планируется завершить строительство лицея №133 «Гаилә». Учебное заведение рассчитано на 1 224 места. В нем внедрят адаптивную программу и откроют бесплатные дополнительные курсы.