«Черноголовка» прекратит выпуск детского питания Heinz и запустит отечественный бренд

«Черноголовка» прекратит выпуск детского питания Heinz и запустит новый бренд Gipopo. Об этом сообщается на сайте компании.

— Компания прекратит выпуск детского питания под брендом Heinz в сентябре. На смену ему придет новый бренд — Gipopo. Он разработан таким образом, чтобы обеспечить преемственность для потребителя, — в рецептурах, качестве продукции и дизайне упаковки. Первая партия поступит в торговую сеть уже в августе, — отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что работа над новым брендом началась больше года назад. Производство Gipopo будет преимущественно вестись на базе двух комбинатов детского питания, которые ранее в течение многих лет выпускали продукцию американского бренда.

— Ассортимент будет максимально широким. К кашам и пюре добавятся снеки и готовые блюда для детей, а также напитки. Несмотря на значительное число новаций, основным лейтмотивом нового бренда является узнаваемость и преемственность в глазах потребителей детского питания. Все основные вкусы будут сохранены, изменение рецептур будет вестись выборочно — с учетом современных предпочтений и требований мам, — рассказала гендиректор «Черноголовки» Наталия Сахнина, слова которой приведены в сообщении.

В марте группа «Черноголовка» завершила сделку по покупке бизнеса детского питания американской компании Kraft Heinz в России.