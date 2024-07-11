Цены на модельный ряд Lada могут быть проиндексированы к осени

Фото: Динар Фатыхов

Цены на автомобили Lada могут вырасти к осени текущего года, заявили в компании АвтоВАЗ. Это решение связано с анализом текущей ситуации с инфляцией в стране. По словам представителя АвтоВАЗа Сергея Ильинского, возможная индексация будет не выше инфляции и, скорее всего, не затронет базовые версии всех моделей Lada. Компания продолжит контролировать ценообразование в своей дилерской сети.

С начала года цены на Lada выросли в среднем на 2,9%. При этом по состоянию на 8 июля рост цен в России составил 4,68%, а цены на автомобили российского производства выросли в среднем на 2,64%.

Предполагаемая индексация цен на Lada не должна сильно повлиять на планы продаж АвтоВАЗа, отметил Ильинский. Однако компания рассчитывает на перезапуск мер господдержки спроса, бенефициаром которых является.

— Льготное автокредитование сейчас временно приостановлено. В период высоких процентных ставок мы приветствовали бы возобновление работы программ льготных автокредитов. Мы ведем переговоры с Минпромторгом РФ, доносим нашу точку зрения, — сказал представитель АвтоВАза, уточнив, что порядка 70% модельного ряда Lada продается в кредит.

Продажи Lada в России за I полугодие 2024 года выросли на 51,5%, до 217 631 автомобиля. Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин отмечал вместе с положительной динамикой также и общий тренд замедления роста российского авторынка к середине года.

План производства АвтоВАЗа на этот год был заявлен на уровне 500 тыс. шт., продать на российском рынке компания намеревалась порядка 450 тыс. машин. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в июне сообщал, что фактический выпуск Lada по году может оказаться на 5—10% выше.