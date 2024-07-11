Александр Бастрыкин положительно оценил работу Следкома в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание, посвященное взаимодействию ведомства с гражданами, сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин подчеркнул, что с первых дней работы был взят курс на открытость ведомства для населения и результативность реагирования на обращения. В рамках этого курса было создано новое подразделение — Информационный центр. Его основная задача — обеспечение качественной коммуникации с гражданами.

Председатель СК акцентировал внимание на актуальности выстраивания конструктивного диалога с людьми в соцсетях и по телефонным линиям. Он отметил, что, не находя поддержки на региональном уровне, граждане обращаются непосредственно к председателю СК России. Чаще всего это жители Краснодарского края, Республики Башкортостан, Ленинградской, Московской областей и Москвы.

— Зачастую на сообщения граждан следственные органы реагируют только после моего прямого указания, — сказал глава ведомства.



Также Бастрыкин положительно оценил деятельность ряда региональных управлений Следственного комитета. Среди них — СУ по Запорожской и Ивановской областям, Алтайскому и Забайкальскому краям, ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, а также СУ по Республике Татарстан. Там инициативно принимались меры по восстановлению прав граждан и информированию общественности о результатах своей работы.

Среди решенных вопросов — переселение граждан из аварийных домов, предоставление инвалидам средств реабилитации, обеспечение детей жизненно необходимыми лекарствами, восстановление жилищных прав сирот. Деятельность ряда управлений подверглась критике. Председатель заслушал доклады руководителей этих подразделений. Бастрыкин дал ряд поручений, поставив их исполнение на контроль в центральном аппарате ведомства.

В завершение совещания председатель СК России потребовал исключить формализм и равнодушие при взаимодействии с населением и оценке выявленных в ходе мониторинга социальных проблем.