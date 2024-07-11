В Казани отменили рейсы на теплоходе до Верхнего Услона 12 и 13 июля

Фото: Инна Серова

Рейсы на теплоходе «Капитан Гусев», который курсирует между Казанью и Верхним Услоном, отменили на 12 и 13 июля, сообщили в телеграм-канале АО «Флот РТ».

До Верхнего Услона можно добраться на рейсовом теплоходе в 7.30, 10.00, 15.00 и 18.00. Обратно в столицу Татарстана — в 8.45, 11.15 и 16.15.



Напомним, председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов анонсировал открытие нового водного маршрута Приволжского федерального округа. К проекту «Великий Волжский путь» полноценно присоединилась Удмуртия.

