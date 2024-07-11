Трансляции Игр БРИКС в Казани посмотрело более 25 млн человек

Фото: Динар Фатыхов

Трансляции Игр БРИКС в Казани посмотрело более 25 млн человек. В социальных сетях показатели просмотров преодолели отметки в сотни миллионов просмотров, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на заявление министра спорта России Михаила Дегтярева.

— Игры прошли в Казани с успехом, что отмечено всеми участниками. Высокий уровень организации, зрелищно. Аудитория очень большая, — рассказал Михаил Дегтярев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства страны.

В конце июня министра спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что бюджет Игр БРИКС в Казани, которые прошли с 12 по 24 июня, составил 1,2 млрд рублей. Большая часть финансирования, а именно один миллиард, был выделен из федерального бюджета, оставшиеся 200 млн — это средства республики.