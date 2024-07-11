На птицефабрике в республике Марий Эл произошло массовое отравление сотрудников

Фото: Салават Камалетдинов

На птицефабрике в республике Марий Эл произошло массовое отравление сотрудников. В настоящее время прокуратура региона занимается установкой обстоятельств произошедшего, сообщает ТАСС.

— Прокуратура Марий Эл в связи с поступившими сообщениями средств массовой информации об отравлении работников одной из крупных птицефабрик региона взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении надзорного ведомства региона. Прокуратура также обеспечила контроль за своевременной и качественной медицинской помощью пострадавшим.

Вчера стало известно об увеличении количество госпитализированных после отравления в детском лагере «Чагытай» в Туве. Жалобы пациентов поступили после возвращения из лагеря. По данному факту было возбуждено уголовное дело.