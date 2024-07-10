Количество госпитализированных после отравления в детском лагере «Чагытай» в Туве выросло до 47 человек

Фото: Салават Камалетдинов

Количество госпитализированных после отравления в детском лагере «Чагытай» в Туве выросло до 47 человек. Жалобы пациентов поступили после возвращения из лагеря, сообщает РИА «Новости».

Во вторник, 9 июля, Минздрав республики сообщил о том, что 31 ребенок поступил в инфекционную больницу Тувы с высокой температурой. После данного инцидента глава региона поручил проверить все детские оздоровительные лагеря республики.

Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Управление Роспотребнадзора по республике и Центр гигиены и эпидемиологии начали эпидемиологическое расследование.